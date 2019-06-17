Лунін і Булеца потрапили в ТОП-10 найбільш вражаючих гравців чемпіонату світу

Воротар збірної України Андрій Лунін і півзахисник Сергій Булеца потрапили десятку гравців, які найкраще проявили себе на чемпіонаті світу U-20.
За версією Bleacher Report.
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Лунін зайняв 10 місце в рейтингу, Булеца виявився на 2 місці. Першу сходинку видання віддало півзахиснику збірної Еквадору Гонсало Платі.
Нагадаємо, Булеца отримав срібний м’яч чемпіонату світу.
Також була інформація, що Булеца та Супряга будуть грати у СК Дніпро-1.
Джерело - dynamomania.com.