Євро - 2020. Відбірковий турнір
7 червня, 21:30. Львів. Арена Львів
Група В, 3-й тур
Україна - Сербія
У 3 турі відбору до Євро - 2020 збірна України зіграє проти збірної Сербії.
Гра відбудеться сьогодні, 7 червня, у Львові на стадіоні Арена Львів.
Початок матчу о 21:45.
Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку. Початок трансляції о 21:30.
Як стало віломо раніше, лідер збірної України Андрій Ярмоленко не допоможе команді.
Нагадаємо, збірна України U-20 побереться за вихід у півфінал чемпіонату світу в матчі проти Колумбії.
Джерело - Чемпіон.