Євро - 2020. Відбірковий турнір

7 червня, 21:30. Львів. Арена Львів

Група В, 3-й тур

Україна - Сербія

У 3 турі відбору до Євро - 2020 збірна України зіграє проти збірної Сербії.

Гра відбудеться сьогодні, 7 червня, у Львові на стадіоні Арена Львів.

Початок матчу о 21:45.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку. Початок трансляції о 21:30.

Як стало віломо раніше, лідер збірної України Андрій Ярмоленко не допоможе команді.

Нагадаємо, збірна України U-20 побереться за вихід у півфінал чемпіонату світу в матчі проти Колумбії.

Джерело - Чемпіон.