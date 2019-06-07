Колумбія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу

Чемпіонат світу U-20

Лодзь. Lodz Stadium. 16:30

7 червня

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Текстова трансляція на Чемпіоні

Колумбія U-20 - Україна U-20

7 червня збірна України проведе черговий поєдинок на чемпіонаті світу з футболу серед команд U-20. У 1/4 фіналу підопічним Олександра Петракова протистоятимуть однолітки з Колумбії.

Варто відзначити, що для нашої команди вихід у чвертьфінал - це історичне досягнення. На попередніх чемпіонатах світу юніорська збірна України тричі виходила у плей-оф, але незмінно поступалася суперникам. Неприємну тенденцію вдалось зламати у матчі проти Панами. Синьо-жовті впевнено перемогли з рахунком 4:1 завдяки дублю Сікана і м'ячам Попова та Булеци.

Суперники наших хлопців у 1/4 - колумбійці вважаються одними із фаворитів турніру в Польщі. Проте південноамериканці демонструють не надто впевнену гру. У груповому турнірі вони зазнали поразки від Сенегалу і провели напружений матч проти господарів чемпіонату. Вихід у плей-оф команда оформила розбивши головного аутсайдера — Таїті. Чвертьфінал для наших суперників став справжнім випробовуванням, адже здолати скромну Нову Зеландію вдалося тільки у серії післяматчевих пенальті.

Що стосується кадрових проблем, то збірна України понесла відчутну втрату. У 1/4 фіналу Петраков не зможе розраховувати на головну зірку команди. Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін був вимушений покинути ряди юніорської збірної, щоб приєднатися до національної команди під керівництвом Андрія Шевченка.

Всі гравці південноамериканської збірної готуються до гри у штатному режимі. Жодних повідомлень про травми зі стану суперників не надходило.

Зважаючи на бліду гру колумбійців і впевнений виступ українців, букмекери не виділяють явного фаворита матчу. Згідно з котируваннями, шанси на вихід у півфінал чемпіонату майже рівні.

Як показали попередні матчі, головною зіркою юніорської збірної Колумбії є нападник Хуан Каміло Ернандес, який належить англійському Вотфорду. Він провів зовсім невиразний матч проти новозеландців, що ледь не коштувало команді місця в чвертьфіналі. Багато в чому результат звітної гри буде залежати від того, наскільки нашим захисникам вдасться стримувати Ернандеса.

Слова:

Валерій Бондар (капітан збірної України U-20):

"Переглядав їх матч проти Нової Зеландії. Новозеландці сподобались навіть більше, цікаво грали, створювали моменти. Що стосується Колумбії, то в її складі дуже технічні гравці. Вважаю, що це буде важлива і важка гра. Але ми вийдемо на матч з таким же натхненням, що і на інші поєдинки чемпіонату"

Артуро Рейес (головний тренер збірної Колумбії U-20):

"Україна ще не програвала на чемпіонаті. Вони пройшли груповий етап відверто краще за нас, а у 1/8 не мали жодних проблем. Це серйозний суперник, ми знаємо наскільки класна команда нам протистоятиме"

Орієнтовний склад збірної України:

Різник, Корнієнко, Безкоровайний, Бондар, Попов, Конопля, Булеца, Дришлюк, Чех, Цітаішвілі, Сікан.

Прогноз Чемпіона: перемога збірної України з мінімальним рахунком 1:0

Джерело - Чемпіон.