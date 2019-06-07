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Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч відбору до Євро-2020

Сьогодні 06:00 802 0
Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч відбору до Євро-2020

Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч відбору до Євро-2020

Євро-2020. Кваліфікаця.

Львів. Арена Львів

Головний арбітр - Антоніо Матео Лаос 

Телетрансляція матчу на каналі Футбол 1

Україна - Сербія

Сьогодні 7 червня нас очікує один із найважливіших матчів нашої команди в кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020 року. На Арені Львів жовто-сині приймуть одного з головних конкурентів - збірну Сербії.

Українська команда лідирує в групі B з чотирма очками, втім у суперника усього один зіграний матч, тому зустріч буде за перше місце.

Підопічні Андрія Шевченка вдало розпочали відбір с нічиї в Португалії, де вдалося витримати тиск господарів і здобути бажані 0:0. Проти Люксембургу ми побачили вже не таку свіжу команду, яка мала суттєві проблеми с футбольним карликом. Однак, щастить сильнішим. Україна завдяки автоголу в доданий арбітром час, перемогла з рахунком 2:1.

Сербія не програє в восьми зустрічах поспіль. Команда Младена Крстаїча виграла свою групу в Лізі націй та вийшла до дивізіону B. Потім серби зіграли внічию в товариському матчі з Німеччиною. Старт у відборі для Сербії виявися аналогічний нашому - одне очко з Португалією. Тільки з різницею, що гра завершилась з рахунком 1:1.

Настрій в стані української збірної, як завжди позитивний. Команду поповнив дебютант - голкіпер Олександрії Юрій Паньків. Андрій Шевченко може розраховувати не на всіх своїх лідерів. Так гру точно пропустить Ярмоленко та під великим питанням участь Марлоса. Це чудовий шанс проявити себе Віктору Циганкову. В прекрасній формі до матчу підходять чемпіони своїх ліг Олександр Зінченко та Руслан Малиновський. З молодіжного ЧС до основної команди приєднався Лунін.

Чомусь тренер продовжує ігнорувати Романа Зозулю, який вдало грає в Альбасете. Втім Шевченко викликав аж чотирьох форвардів – Яремчука, Кравця, Шведа та Бєсєдіна.

Младен Крстаїч має в розпорядженні майже усіх своїх зірок. Пропустить гру тільки Сєргєй Мілінковіч-Савич, який провів не найкращий сезон у Лаціо. Зате, у складі новоспечений форвард Реала Лука Йович,  нападник Аякса Душан Тадіч. Прекрасно зарекомендували себе за Айнтрахт Костич та Гачінович. Також відмітимо Мітровича, Міленковича та звісно капітана команди Александра Коларова.

Україна виступає в ролі невеликого фаворита. По-перше, це пов’язано з тим, що гра відбудеться у Львові, де наші хлопці не програють. Атмосфера для сербів буде явно не привітною, тому є всі надії на вдалий результат. Головне з чим варто розібратися Андрію Шевченку - це з нападом суперника. Захист в свою чергу, не можна назвати сильною стороною сербів, які пропускають в 4 іграх поспіль.

Ми віримо в команду та сподіваємося на переможний результат. Статистика на нашому боці. В усіх чотирьох зустрічах з Сербією ми неодмінно перемагали, не пропустивши жодного м’яча.

Слова:

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України):

“У сербів дуже талановита команда, гравці якої виступають в провідних чемпіонатах. Вони сильні індивідуально. Це висока та важка команда, яку ми добре вивчили.

Ми маємо конкретний план. Якщо мі його виконаємо, то будемо чекати тільки вдалого результату.

Младен Крстаїч ( головний тренер збірної Сербії):

“Ми підходимо до цього матчу з великою мотивацією та ентузіазмом. Україна, як і Португалія є нашим головним конкурентом в групі. Ми їдемо до Львова за перемогою. У нас є ідеї, як це зробити.

Незважаючи на важку перемогу проти Люксембургу, Україна - дуже сильна команда. Нас чекає цікавий поєдинок гідних суперників. Наша ціль – продовжити вдалу серію.

Орієнтовані склади:

Україна: П’ятов, Караваєв Кривцов, Бурда, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Коноплянка, Малиновський, Циганков, Яремчук.

Сербія: Дмитрович, Рукавіна, Міленкович, Спаїч, Коларов, Ляіч, Гачінович, Максімович, Тадич, Мітрович, Йович.

Прогноз Чемпіона: перемога України 1:0.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Сербія
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