Мій профіль
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 1745
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
Вчора 22:13 776
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
Вчора 19:25 1310
Джошуа - Руїс: повне відео бою
Вчора 10:34 3388
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
Вчора 09:07 3862
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
01.06.2019 23:57 5045
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
01.06.2019 23:57 5691
Фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання
01.06.2019 17:51 12433
Екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП
01.06.2019 14:35 4218
Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос
01.06.2019 13:05 1684
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:37 Футбол Фонсека рекомендував Ромі Ісмаїлі і Антоніо 1311
10:30 Футбол Динамо цікавиться ісландським форвардом Чорноморця 1364 1
10:24 Футбол Хацкевич попросив Суркіса взяти паузу 898
10:11 Футбол Маліновський хоче спробувати себе в ТОП-чемпіонаті 650
09:44 Футбол Неймара звинуватили в зґвалтуванні 428
09:38 Бокс Кличко привітав Руїса з перемогою над Джошуа 1417
09:27 Футбол Вернидуб може очолити збірну Вірменії 1948
09:13 Футбол Ліверпуль хоче подовжити контракт з Клоппом і збільшити йому зарплату 1000
08:37 Футбол Україна - Панама: онлайн-трансляція чемпіонату світу 497
08:28 Футбол Джампаоло очолить Мілан 1036
08:17 Футбол Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу 1008
08:05 Веслування Україна здобула медаль чемпіонату Європи 384
06:48 Футбол Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу 1745
06:46 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: огляд матчу - 3.06.2019 410
06:22 Блог Опитування. Хто виграє фінал НБА 433
06:13 Баскетбол Голден Стейт виграв другий матч фінальної серії у Торонто 487
00:23 Футбол Колумбія у післяматчевих пенальті переграла Нову Зеландію на чемпіонаті світу 1105
2 Червня 2019
23:41 Футбол Сапата може перейти в Фламенго 476
23:28 Блог Гол Роналду визнали найкращим у Лізі чемпіонів 923
23:11 Футбол Фонсека: Динамо стає сильнішим з кожним роком 671
22:47 Футбол Майкон: Мій перший сезон в Шахтарі вийшов хорошим 386
22:36 Футбол Рома відмовилася продавати Ундера Евертону 368
22:13 Футбол На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом 776
21:59 Футбол Українському чемпіону світу зі сноуборду загрожують рекетири 686
21:41 Футбол Барселона веде переговори стосовно трансферу Морено 655

Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу

Сьогодні 08:17 1008 0
Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко не зіграє у матчах відбіркового етапу чемпіонату Європи проти збірних Сербії та Люксембургу.

Про це заявив головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

"Андрій залишився тут, щоб допомогти команді. Його присутність дуже важлива. У нього величезний досвід. Ярмоленко добре впливає на команду психологічно. Він не займає нічиє місце. Він тільки відновлюється і не готується", - зазначив фахівець.

  Актуально: Петряк та Кравець покинули розташування збірної України

"Андрій працював з тими гравцями, які приїхали. Бачу, що у нього є прогрес. Був план тренувального процесу, який Вест Гем погоджував з нами, щоб Ярмоленко не перевантажувався. У нього була легка робота", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, в кінці травня через травму Дениса Бойка в збірну був запрошений воротар Олександрії Юрій Паньків.

Раніше стало відомо, що воротар Реала Андрій Лунін тимчасово покине табір збірної для участі в матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу серед команд U-20.

Джерело - dynamomania.

#Шевченко, #Ярмоленко, #Збірна України, #Чемпіонат Європи
Коментарі ()