Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко не зіграє у матчах відбіркового етапу чемпіонату Європи проти збірних Сербії та Люксембургу.

Про це заявив головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

"Андрій залишився тут, щоб допомогти команді. Його присутність дуже важлива. У нього величезний досвід. Ярмоленко добре впливає на команду психологічно. Він не займає нічиє місце. Він тільки відновлюється і не готується", - зазначив фахівець.

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"Андрій працював з тими гравцями, які приїхали. Бачу, що у нього є прогрес. Був план тренувального процесу, який Вест Гем погоджував з нами, щоб Ярмоленко не перевантажувався. У нього була легка робота", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, в кінці травня через травму Дениса Бойка в збірну був запрошений воротар Олександрії Юрій Паньків.

Раніше стало відомо, що воротар Реала Андрій Лунін тимчасово покине табір збірної для участі в матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу серед команд U-20.

Джерело - dynamomania.