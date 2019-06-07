Євро - 2020. Відбірковий турнір

7 червня, 21:30. Львів. Арена Львів

Група В, 3-й тур

Україна - Сербія

62' Впевнено діє на виході Андрій Пятов, виходить і забирає м'яч після кросу з правого флангу.

60' Кутовий з лівого флангу виконали серби, але довести справу до удару не вийшло, верх виграв Олександр Зінченко.

58' ГОООООЛ! Збірна Україна громить Сербію. Степаненко віддав на Караваєва, той прострілив на Яремчука і Роман чітко пробив у кут воріт.

57' Мітрович головою пробивав, але влучив у руки П'ятову.

55' Тадич взяв гру на себе, спробував увірватися в штрафний майданчик, але відразу три опонента стали на його шляху.

54' Порушує правила Душан Тадич, на газоні опинився Роман Яремчук.

53' Заміна в складі Сербії. Замість Прійовича на поле вийшов Мітрович.

51' Спайич знову дуже грубо зіграв з Яремчуком, можливо дограється серб до червоної.

50' Коноплянка намагався з флангу віддати пас на Яремчука, але там захисники зіграли надійно.

48' Коноплянка небезпечно прострілював, але м'яч пролетів повз Циганкова.

47' ГОООООЛ! Україна забиває третій гол! Маліновський віддав передачу на Коноплянку, Євген змістився в центр і відправив м'яч у кут воріт.

46' Друга половина гри розпочалася!

Перший тайм завершується. Дуже вдало зіграла збірна України, особливо Віктор Циганков.

45' Одну хвилину додає арбітр до першого тайму.

44' Виходили в контратаку гравці збірної України, але Яремчук віддав неточну передачу.

43' Коларов подавав, Спайич головою пробив, але повз ворота.

42' Активно веде себе Андрій Шевченко, просить своїх підопічних не притискатись до воріт в момент атаки збірної Сербії.

41' Заспокоїлася гра, потрібно зберегти рахунок гравцям збірної України до перерви.

39' Віталій Миколенко прострілює з лівого флангу на ближню штангу, але суперники перші на м'ячі.

37' Костич віддавав передачу в центр, але захист збірної України поки грає відмінно.

36' Маліновський пробив по воротам, м'яч заблокував Коларов, Руслан сигналізує, що рукою зіграв серб.

35' Зінченко пробив з дальньої відстані, але вище воріт пішов м'яч.

34' Яремчук отримав ззаду по ногах від Спайича, у результаті "гірчичник" для Уроша.

33' Класно розігрували м'яч гравці збірної України, але останній пас Яремчука виявився неточним.

32' Циганков знову опинився в небезпечній позиції, але голкіпер відбив постріл Віктора, на добиванні грав Караваєв, але повз воріт пробив правий захисник.

30' Коноплянка опинився на ударній позиції, але низом не точно пробив Євген.

28' ГОООООЛ! Циганков робить дубль! Яремчук перехопив м'яч, у боротьбі віддав на Циганкова, а той пройшов уперед і з дальньої відстані відправив м'яч у дев'ятку.

26' ГООООЛ! Україна відкриває рахунок у матчі! Маліновський віддав на Караваєва, той прострілив на Циганкова, а Віктор відправив м'яч точно у кут воріт.

25' Коноплянка пробивав з дальньої відстані, але голкіпер відбив, Яремчук намагався добити, але воротар знову був на місці.

24' Костич знову подавав, але Степаненко розрядив ситуацію.

23' Пробивав Маліновський, але влучив у стінку.

22' Перша жовта картка в матчі. Міленкович отримав "гірчичник" за відмашку.

21' Йович опинився один у штрафному майданчику збірної України, але Степаненко повернувся і корпусом відтіснив нападника мадридського Реала.

20' Ще одна подача пішла у штрафний майданчик збірної України. П'ятов забрав м'яч у руки, але у динаміці його збили захисники суперника.

19' Маліновський сфолив у центрі поля.

18' Коноплянка намагався у фірмовому стилі зміститися в центр і пробити, але м'яч пішов дуже не точно.

17' Костич намагався обійти Караваєва, але Олександр дуже надійно відіграв, відібравши м'яч.

16' Лежить на газоні Лука Йович, партнер коліном вдарив нападника у спину.

15' Тадич подавав, але П'ятов кулаками вибив м'яч

14' Костич виконував небезпечну подачу, Прійович мав замикати на дальній стійці, але у підкаті Миколенко вибив м'яч на кутовий.

13' Циганков прострілював у центр, але неточною виявилася передача.

12' Гачінович подавав у штрафний майданичк, але вибили м'яч захисники збірної України.

11' Яремчук скинув головою м'яч на Циганкова, але боковий арбітр зафіксував положення "поза грою".

10' Караваєв у підкаті перехопив м'яч, збірна України вийшла у контратаку, Циганков змістився у центр намагався пробити, але м'яч полетів вище.

9' Костич подавав у центр, Матвієнко головою вибив м'яч, але точно на ногу Прійовичу, який небезпечно пробив, але влучив у зовнішній бік сітки.

8' Яремчук робив подачу, але голкіпер перехопив пас.

7' Циганков класно обіграв суперника на фланзі, прострілив, але оборонці збірної Сербії вибили м'яч з штрафного майданчика.

6' Зінченко пробивав з дальньої відстані, але знову удар блокують, буде кутовий.

5' Пішла подача від Коноплянки, але захисник вибив м'яч подалі.

4' Миколенко непогано подавав на дальню стійку, але захисник вибив м'яч на кутовий.

3' Отримав Коноплянка м'яч на фланзі, намагався пробити, але захисники суперника підставилися під удар.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання.

Тепер Львів співає національний гімн України.

Команди вийшли на поле. Лунає гімн Сербії.

Матч розпочнеться із хвилини мовчання

Стали відомі стартові склади команд.

У 3 турі відбору до Євро - 2020 збірна України зіграє проти збірної Сербії.

Гра відбудеться сьогодні, 7 червня, у Львові на стадіоні Арена Львів.

Початок матчу о 21:45.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку. Початок трансляції о 21:30.

Як стало віломо раніше, лідер збірної України Андрій Ярмоленко не допоможе команді.

Нагадаємо, збірна України U-20 побереться за вихід у півфінал чемпіонату світу в матчі проти Колумбії.

Джерело - Чемпіон.