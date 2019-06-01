Тоттенгем - Ліверпуль 0:1. ОНЛАЙН

30' Ще одна невелика пауза в грі. Тріпп'єр фолить в районі центрального кола, зриваючи небезпечну контратаку суперника. Готується Трент Александер-Арнольд виконати навіс.

29' Продовжує грати першим номером Тоттенгем, але гостроти біля воріт Аліссона немає.

28' Цього разу розіграли корнер номінальні гості, але виносять сферу подалі від воріт захисники "шпор", після чого вже Робертсон порушує правила на опоненті, заряджаючи йому ліктем в район плеча.

26' Третій кутовий в матчі Мане заробляє для своєї команди. Захист Тоттенгема блискуче розбирається з навісом Садіо, і черговий корнер з лівої бровки Александер-Арнольд виконає.

25' Акуратно Салах в штрафній "шпор" відсунув від себе Вертонгена, після чого з розвороту завдав удару по воротах противника, і сфера полетіла кудись в сторону трибун.

24' Знову при розіграші кутового удару футболістами Ліверпуля на виході на дальній штанзі зіграв Льоріс, який вибив снаряд за межі поля.

23' Салах з бровки змістився в центр, після чого з 25-ти метрів завдав удар по воротах Тоттенгема, проте потрапив у спину Роузу.

22' Сон з лівого флангу виконав акуратну подачу з лівого флангу, але настільки ж акуратно вийшов з воріт Аліссон, який в спокійній манері забрав м'яч у свої руки, позначивши присутність у воротах.

20' Фабіньо видав передачу на правий фланг, звідки в центр змістився Александер-Арнольд, який завдав удару в дальній від себе нижній лівий кут, і сфера просвистіла поруч з лівою стійкою.

19' Мане на лівому фланзі спробував розбігтися з м'ячем, але на цей раз до воріт його не пустили захисники "шпор". М'яч був вибитий за межі футбольного поля.

16' Передача на Сіссоко вперед, який головою залишав м'яч Деле Аллі, не пройшла. Довелося відігравати снаряд назад, на Еріксена, щоб залишити сферу для своєї команди.

15' Здалося, що арбітр Скоміна покаже першу в матчі картку жовтого кольору, але все обійшлося. Проти Кейна грубо сфолили.

12' Сіссоко біжить виправлятися до воріт суперника. Сон віддав на нього передачу, і гравець Тоттенгема завдав постріл з 22-х метрів по воротах Аліссона, проте пробив трохи вище цілі. Хоча прохід лондонців був вражаючим.

10' Пішла подача, але Льоріс кулаком вибив м'яч подалі.

9' Кутовий заробили гравці Ліверпуля.

7' Спокійно Ліверпуль виносить м'яч за межі штрафного після навісу від данця. Якимось навіть переляканим виглядає Почеттіно. Будемо сподіватися, що такий старт не злякав його колектив.

6' Сон пішов по лівому флангу і зумів заробити кутовий удар для свого колективу. Еріксен буде виконувати подачу.

4' Контролює м'яч Тоттенгем на половині поля Ліверпуля, але поки без просування вперед.

2' ГОООООЛ! Салах відкриває рахунок у матчі!

1' Пенальті у ворота Тоттенгема назначає арбітр.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання в пам'ять про Хосе Реєса, який загинув сьогодні у автокатастрофі.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

На сцені Вандо Метраполітано виступає всесвітньо відома група Imagine Dragons.

Стали відомі стартові склади команд.

У фіналі Ліги чемпіонів 2018/19 зустрінуться англійські Тоттенгем та Ліверпуль.

Матч відбудеться сьогодні, 1 червня о 22:00 за київським часом у Мадриді.

Актуально: Тоттенгем - Ліверпуль: дивитися онлайн 1.06.2019

Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні. Початок трансляції - 21:45.

Джерело - Чемпіон.