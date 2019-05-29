Цей єврокубковий сезон став справжнім святом для поціновувачів англійського футболу. Адже у фіналі, як Ліги чемпіонів, так і Ліги Європи, представлені тільки клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Першими, уже в цю середу, головний трофей Ліги Європи розіграють Челсі та Арсенал. Сам кубок, до речі, важить 15 кілограмів і це найважчий клубний приз Європи. І хоч обидві команди з Лондона, зіграти їм доведеться далеко від будинку, адже місцем фіналу був обраний Баку. Щоб злітати туди і назад футболістам доведеться подолати близько восьми тисяч кілометрів. Більшою проблемою це виявилося для уболівальників. Клуби не змогли продати частину квитків, які їм виділили і повернули їх назад в УЄФА.

Важливо: Трансляція Челсі - Арсенал: дивитися онлайн фінал Ліги Європи 29.05.2019

Відстань - не єдина незручність.

Через конфлікт Азербайджану і Вірменії Арсенал не зможе розраховувати на допомогу Генріха Мхітаряна. У цьому євросезоні він, правда, не забивав, проте, на його рахунку чотири гольові передачі.

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Арсенала та Челсі мають багату історію зустрічей, але ось в єврокубках вони перетинаються тільки вдруге. Раніше, 15 років тому, аристократи виявилися сильнішими у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. У чемпіонаті Англії в цьому сезоні команда обмінялися домашніми перемогами, Челсі виграв 3:2, а Арсенал - 2:0. І, хоча в загальній статистиці матчів частіше вигравали каноніри, більше шансів здобути трофей поки що у Челсі - 54% від аналітиків Parimatch.

А ось мотивація вища у канонірів. І справа тут не в призових від УЄФА. Чотири мільйони євро за перемогу в Лізі Європи для Арсенала не така вже й велика сума. Інша справа, що це дасть право зіграти в груповому раунді Ліги чемпіонів у наступному сезоні. Челсі й так туди пробився, посівши третє місце в чемпіонаті Англії, де каноніри фінішували лише п'ятими.

Джерело - Parimatch.