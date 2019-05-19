У 34-му турі бундесліги Баварія розгромила Айнтрахт і стала чемпіоном Німеччини.

Для мюнхенців цей титул став 29-м в історії. Баварія виграла національний чемпіонат сьомий сезон поспіль.

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Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

34-й тур

18 травня

Баварія – Айнтрахт 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Коман, 1:1 - 50 Галлер, 2:1 - 53 Алаба, 3:1 - 58 Санчес, 4:1 - 72 Рібері, 5:1 - 78 Роббен.

Нагадаємо, визначилися всі представники Німеччини в єврокубках.

Також, Баварія вивісила кутові прапорці на Альянц Арені в підтримку ЛГБТ.

Джерело - Чемпіон.