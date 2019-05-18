Визначилися всі представники Німеччини в єврокубках

Сьогодні, 18 травня, завершився сезон у німецькій Бундеслізі.

Мюнхенська Баварія, дортмундська Боруссія, Лейпциг і Байєр представлятимуть Німеччину в наступному розіграші Ліги Чемпіонів.

Гладбахська Боруссія і Вольфсбург отримали право виступати в Лізі Європи, починаючи з групового етапу. Остання путівка в другий за важливістю євротурнір дісталася Айнтрахту, через те, що в фіналі національного кубка зіграють Баварія і Лейпциг.

Нагадаємо, гравці Барселони виступили проти переходу Грізманна.

Нагадаємо, що в послугах француза зацікавлені також ПСЖ і Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.