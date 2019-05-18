Баварія висловить підтримку спільноті ЛГБТ під час гри 34-го туру Бундесліги проти Айнтрахта.
Про це повідомляє прес-служба мюнхенського клубу.
Відзначимо, що до матчу кутові прапорці були змінені на прапорці кольорів веселки (символ ЛГБТ-спільноти).
Це рішення вже прокоментував голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге.
#FCBayern stands for tolerance and diversity. 🌈 #IDAHOBIT pic.twitter.com/qcwanvwWBe— FC Bayern English (@FCBayernEN) 17 мая 2019 г.
Нагадаємо, що найближчим часом до Баварії може перейти Хакім Зієш.
Раніше Баварія представила новий комплект домашньої форми.
Джерело - Чемпіон.