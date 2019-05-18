Баварія висловить підтримку спільноті ЛГБТ під час гри 34-го туру Бундесліги проти Айнтрахта.

Про це повідомляє прес-служба мюнхенського клубу.

Відзначимо, що до матчу кутові прапорці були змінені на прапорці кольорів веселки (символ ЛГБТ-спільноти).

Це рішення вже прокоментував голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге.

Нагадаємо, що найближчим часом до Баварії може перейти Хакім Зієш.

Раніше Баварія представила новий комплект домашньої форми.

Джерело - Чемпіон.