Арсенал - Валенсія: стартові склади

Сьогодні, другого травня, Арсенал прийматиме Валенсію на Емірейтс у рамках першого півфінального матчу Ліги Європи.

Тренери команд визначилися з основними складами.

Ліга Європи

Півфінал, перший матч

2 травня

Арсенал - Валенсія

Арсенал: Чех - Мустафі, Сократіс, Косєльни, Колашинац - Гендузі, Джака - Мейтленд-Нілс, Озіл, Обамеянг - Ляказетт

