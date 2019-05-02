Айнтрахт - Челсі: стартові склади

Сьогодні, другого травня, відбудеться поєдинок півфіналу Ліги Європи Айнтрахт - Челсі.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ліга Європи
Півфінал, перший матч
2 травня
Айнтрахт - Челсі
Айнтрахт: Трапп - Абрахам, Хасебе, Хінтереггер - Да Коста, Роде, Фернандес, Фалетт - Гачінович, Йович, Костич
🆕 Unsere Aufstellung für #SGECHE! 🦅#SGEuropa #12gegen11 pic.twitter.com/b6RkZXSn7q— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 2, 2019
Челсі: Аррісабалага - Аспілікуета, Луїс, Крістіансен, Емерсон - Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чік - Педро, Жиру, Вілліан
The team sheets are in!— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 2, 2019
Here's how we line up against Eintracht Frankfurt this evening. 💪#FRACHE pic.twitter.com/cjjR0Vt5er
Важливо: 33 роки тому Динамо завоювало Кубок кубків
Джерело - Чемпіон.