Айнтрахт - Челсі: стартові склади

Сьогодні, другого травня, відбудеться поєдинок півфіналу Ліги Європи Айнтрахт - Челсі.

Тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Ліга Європи

Півфінал, перший матч

2 травня

Айнтрахт - Челсі

Айнтрахт: Трапп - Абрахам, Хасебе, Хінтереггер - Да Коста, Роде, Фернандес, Фалетт - Гачінович, Йович, Костич

Челсі: Аррісабалага - Аспілікуета, Луїс, Крістіансен, Емерсон - Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чік - Педро, Жиру, Вілліан

The team sheets are in!



Here's how we line up against Eintracht Frankfurt this evening. 💪#FRACHE pic.twitter.com/cjjR0Vt5er