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Айнтрахт - Челсі: стартові склади

Сьогодні 20:50 253 0
Айнтрахт - Челсі: стартові склади

Сьогодні, другого травня, відбудеться поєдинок півфіналу Ліги Європи Айнтрахт - Челсі.

Тренери визначилися зі стартовими складами команд. 

Ліга Європи

Півфінал, перший матч

2 травня

Айнтрахт - Челсі

Айнтрахт: Трапп - Абрахам, Хасебе, Хінтереггер - Да Коста, Роде, Фернандес, Фалетт - Гачінович, Йович, Костич

ЧелсіАррісабалага - Аспілікуета, Луїс, Крістіансен, Емерсон - Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чік - Педро, Жиру, Вілліан

  Важливо: 33 роки тому Динамо завоювало Кубок кубків

Джерело - Чемпіон.

#Челсі, #Айнтрахт, #Ліга Європи
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