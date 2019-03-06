Манкуніанці створили футбольне диво

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед переграв ПСЖ та вийшов до наступної стадії.

Матч завершився перемогою підопічних Сульшера 3:1 (3:3 за сумою двох матчів).

За підсумками першого тайму англійці перемагали 2:1. А долю матчу вирішив пенальті у компенсований арбітром час.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

6 лютого

ПСЖ — Манчестер Юнайтед 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 2 Лукаку, 1:1 - 12 Бернат, 1:2 - 30 Лукаку, 1:3 - 90+4 пенальті Рашфорд

Нагадаємо, Сульшер покине Манчестер Юнайтед наприкінці сезону.

Тим часом лідер Манчестер Юнайтед пропустить 6 тижнів через травму.

Джерело - Чемпіон.