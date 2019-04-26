Нападник ПСЖ Неймар змінив Барселону на Париж через те, що хотів нових випробувань для себе.

Про це розповів сам бразилець.

"Чому я пішов? Барселона завжди була моїм самим пристрасним клубом, але я хотів нового виклику, нового випробування.

Це було найважче рішення в моєму житті. Ще за два тижні до мого офіційного переходу в ПСЖ я говорив партнерам по Барселоні, що залишаюся", - розповів Неймар в інтерв'ю ESPN.