Нападник ПСЖ Неймар змінив Барселону на Париж через те, що хотів нових випробувань для себе.
Про це розповів сам бразилець.
"Чому я пішов? Барселона завжди була моїм самим пристрасним клубом, але я хотів нового виклику, нового випробування.
Це було найважче рішення в моєму житті. Ще за два тижні до мого офіційного переходу в ПСЖ я говорив партнерам по Барселоні, що залишаюся", - розповів Неймар в інтерв'ю ESPN.
Нагадаємо, що Неймар опинився на першому місці в рейтингу зарплат Ліги 1.
Також легенда Барселони вважає, що Мбаппе не коштує 280 мільйонів.
Джерело - ESPN.