Оприлюднили найвисокооплачуваніших гравців французької Ліги 1.
Дані наводить France Football.
Нападник ПСЖ Неймар — найбільш високооплачуваний футболіст чемпіонату Франції в сезоні-2018/19. 27-річний бразилець заробляє 48,9 мільйона євро в рік, більш ніж удвічі випереджаючи за доходом партнерів по атаці — Киліана Мбаппе (19,3 млн) і Едінсон Кавані (18,4 млн).
У ТОП-10 найбільш високооплачуваних гравців ліги 1 лише один футболіст представляє не ПСЖ. Форвард Монако Радамель Фалькао займає 9-е місце (9,5 млн).
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ТОП-10:
1. Неймар (ПСЖ) - 48,9 млн євро
2. Киліан Мбаппе (ПСЖ) - 19,3 млн
3. Едінсон Кавані (ПСЖ) - 18,4 млн
4. Тіаго Сілва (ПСЖ) - 15,2 млн
5. Анхель Ді Марія (ПСЖ) - 13,3 млн
6. Дані Алвес (ПСЖ) - 13 млн
7. Марко Верратті (ПСЖ) - 12 млн
8. Маркіньос (ПСЖ) - 10,7 млн
9. Радамель Фалькао (Монако) - 9,5 млн
10. Джанлуїджі Буффон (ПСЖ) - 9 млн
Нагадаємо, легенда Барселони вважає, що Мбаппе не коштує 280 мільйонів.
Джерело - France Football.