Неймар і компанія в лідерах

Оприлюднили найвисокооплачуваніших гравців французької Ліги 1.

Дані наводить France Football.

Нападник ПСЖ Неймар — найбільш високооплачуваний футболіст чемпіонату Франції в сезоні-2018/19. 27-річний бразилець заробляє 48,9 мільйона євро в рік, більш ніж удвічі випереджаючи за доходом партнерів по атаці — Киліана Мбаппе (19,3 млн) і Едінсон Кавані (18,4 млн).

У ТОП-10 найбільш високооплачуваних гравців ліги 1 лише один футболіст представляє не ПСЖ. Форвард Монако Радамель Фалькао займає 9-е місце (9,5 млн).

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ТОП-10:

1. Неймар (ПСЖ) - 48,9 млн євро

2. Киліан Мбаппе (ПСЖ) - 19,3 млн

3. Едінсон Кавані (ПСЖ) - 18,4 млн

4. Тіаго Сілва (ПСЖ) - 15,2 млн

5. Анхель Ді Марія (ПСЖ) - 13,3 млн

6. Дані Алвес (ПСЖ) - 13 млн

7. Марко Верратті (ПСЖ) - 12 млн

8. Маркіньос (ПСЖ) - 10,7 млн

9. Радамель Фалькао (Монако) - 9,5 млн

10. Джанлуїджі Буффон (ПСЖ) - 9 млн

Нагадаємо, легенда Барселони вважає, що Мбаппе не коштує 280 мільйонів.

Джерело - France Football.