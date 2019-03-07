Нападник ПСЖ Неймар жорстко прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів після поразки від Манчестер Юнайтед (1:3), розкритикувавши суддів в Instagram.
"Це ганьба! Поставили чотирьох хлопців, які не розбираються у футболі, дивитися відеоповтори.
Нічого не було. Як гравець міг прибрати руки?", - написав Ней.
Також, пропонуємо переглянути пенальті, який змінив історію Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.
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