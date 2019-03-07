Бразильський форвард шокований вильотом ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар жорстко прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів після поразки від Манчестер Юнайтед (1:3), розкритикувавши суддів в Instagram.

"Це ганьба! Поставили чотирьох хлопців, які не розбираються у футболі, дивитися відеоповтори. Нічого не було. Як гравець міг прибрати руки?", - написав Ней.

Також, пропонуємо переглянути пенальті, який змінив історію Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

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