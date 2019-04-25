Роналду радить Ювентусу придбати п'ятьох гравців

Португалець взяв участь в обговоренні керівництва трансферних планів клубу

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду взяв участь в обговоренні керівництва трансферних планів клубу на наступне міжсезоння.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За даними видання, під час переговорів, досвідчений португалець назвав п'ятьох гравців, які зможуть підсилити команду перед початком сезону 2019/20.

Першим у цьому списку йде форвард Бенфіки Жоау Феліш. Крім молодого португальця, в списку присутні Рафаель Варан і Іско з Реала, захисник Роми Костас Манолас, а також Тангі Ндомбеле з Ліона.

Варто зазначити, що для придбання всіх названих гравців, туринському гранду доведеться серйозно витратитися, що може привести до продажу відразу декількох ключових гравців з поточного складу.

Нагадаємо, Роналду хоче, щоб Гвардіола став наставником Ювентуса.

Також, португалець розповів чи залишиться в Ювентусі.

Джерело - Футбольні трансфери.