Юний португалець вже оформив хет-трик в Лізі Європи

Боси Манчестер Сіті готуються виплатити клаусулу нападника Бенфіки Жоау Фелікса, яка дорівнює 120 мільйонам євро.

Про це повідомляє TVI.

Також інтерес до Фелікса приписують Манчестер Юнайтеду і Ювентусу.

У нинішньому сезоні 19-річний нападник, здатний зіграти також на місці атакуючого півзахисника, провів 36 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 9 ассистами.

У першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи проти Айнтрахта (4:2) Фелікс забив 3 голи і став наймолодшим автором хет-трику у чвертьфіналі турніру. Однак це не допомогло його команді - у другій грі німецькі Орли виграли 2:0 і пройшли далі.

Нагадаємо, англійські клуби повторили рекорд 25-річної давнини у єврокубках.

Джерело - sportarena.