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Манчестер Сіті хоче придбати 19-річного нападника за 120 мільйонів

Сьогодні 17:40 308 0
Юний португалець вже оформив хет-трик в Лізі Європи
Манчестер Сіті хоче придбати 19-річного нападника за 120 мільйонів

Боси Манчестер Сіті готуються виплатити клаусулу нападника Бенфіки Жоау Фелікса, яка дорівнює 120 мільйонам євро.

Про це повідомляє TVI.

Також інтерес до Фелікса приписують Манчестер Юнайтеду і Ювентусу.

У нинішньому сезоні 19-річний нападник, здатний зіграти також на місці атакуючого півзахисника, провів 36 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 9 ассистами.

У першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи проти Айнтрахта (4:2) Фелікс забив 3 голи і став наймолодшим автором хет-трику у чвертьфіналі турніру. Однак це не допомогло його команді - у другій грі німецькі Орли виграли 2:0 і пройшли далі.

Нагадаємо, англійські клуби повторили рекорд 25-річної давнини у єврокубках.

Джерело - sportarena.

#Фелікс, #Бенфіка, #Манчестер Сіті
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