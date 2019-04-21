Роналду розповів чи залишиться в Ювентусі

Лідер італійського Ювентуса Кріштіану Роналду спростував інформацію про те, що покине клуб.

Про це заявив сам футболіст.

"Це був дуже хороший рік для адаптації. Ми виграли Суперкубок і чемпіонат. Ми раді та щасливі, адже перемогти було нелегко. Виліт з Ліги чемпіонів? Не завжди можна перемогти. Ми зробили все можливе. У наступному році ми ще раз спробуємо виграти Лігу чемпіонів. Тим більше, ми та так виграли два важливих трофеїв. Чи залишуся я в Ювентусі? На 1000%", - сказав Кріштіану Роналду.