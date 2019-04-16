Манолас може перейти в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед готовий заплатити клаусулу грецького захисника Роми Костаса Маноласа.

Про це повідомляє The Sun.

Футболіст збірної Греції збирається закінчити період кар'єри в Серії А, якщо Рома залишиться без Ліги чемпіонів на наступний сезон. У даний час римляни відстають від четвертого місця в турнірній таблиці, яке займає Мілан всього на один бал (54 очка).

У той же час за інформацією видання головний тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прагне створити конкуренцію серед захисників команди, а саме, для Еріка Байї і Маркуса Рохо.

Нагадаємо, Манолас зацікавив Атлетіко Мадрид.

Також, Кадар зі збірною Угорщини перемогли Грецію.

Джерело - terrikon.