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Манолас може перейти в Манчестер Юнайтед

Вчора 23:24 230 0
Манолас може перейти в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед готовий заплатити клаусулу грецького захисника Роми Костаса Маноласа.

Про це повідомляє The Sun.

Футболіст збірної Греції збирається закінчити період кар'єри в Серії А, якщо Рома залишиться без Ліги чемпіонів на наступний сезон. У даний час римляни відстають від четвертого місця в турнірній таблиці, яке займає Мілан всього на один бал (54 очка).

У той же час за інформацією видання головний тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прагне створити конкуренцію серед захисників команди, а саме, для Еріка Байї і Маркуса Рохо.

Нагадаємо, Манолас зацікавив Атлетіко Мадрид.

Також, Кадар зі збірною Угорщини перемогли Грецію.

Джерело - terrikon.

#Манолас, #Рома, #Манчестер Юнайтед
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