Манолас може перейти в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед готовий заплатити клаусулу грецького захисника Роми Костаса Маноласа.
Про це повідомляє The Sun.
Футболіст збірної Греції збирається закінчити період кар'єри в Серії А, якщо Рома залишиться без Ліги чемпіонів на наступний сезон. У даний час римляни відстають від четвертого місця в турнірній таблиці, яке займає Мілан всього на один бал (54 очка).
У той же час за інформацією видання головний тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прагне створити конкуренцію серед захисників команди, а саме, для Еріка Байї і Маркуса Рохо.
Нагадаємо, Манолас зацікавив Атлетіко Мадрид.
Також, Кадар зі збірною Угорщини перемогли Грецію.
Джерело - terrikon.