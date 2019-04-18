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Тренер Шальке пояснив, чому Коноплянка не з'являється на полі

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Тренер Шальке пояснив, чому Коноплянка не з'являється на полі

Євген Коноплянка чудово тренується, однак не підходить Шальке через організацію гри команди.

Про це заявив тренер Шальке Хуб Стевенс.

"Коноплянка не потрапляє до складу з тактичної причини. Він чудово тренується, але якщо ви подивитесь на організацію нашої гри, все зрозумієте", - сказав Стевенс.

Наступний матч Шальке проведе 20 квітня вдома проти Гоффенгайма в рамках 30 туру Бундесліги. Початок о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, Ярмоленко і Коноплянка потрапили в список топ-15 розчарувань за версією Marca.

Нещодавно повідомлялося, що відновлення Ярмоленка йде за планом.

Раніше Степаненко розповів про конфлікт з Андрієм.

Джерело - Футбол 24.

#Коноплянка, #Шальке, #Бундесліга
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