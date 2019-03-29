Український легіонер Вет-Гема Андрій Ярмоленко поступово відновлюється після травми.
Детальніше про це розповів головний тренер молотобійців Мануель Пеллегріні.
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"Футболісти з важкими травмами продовжують відновлення за планом. Я маю на увазі Джека Вілшера і Андрія Ярмоленка. Ніяких новин про їх повернення на поле у мене немає", - сказав Пеллегріні.
Нагадаємо, український вінгер відновлюється після травми ахілла. В жовтні йому зробили операцію.
Джерело - Вест Гем.