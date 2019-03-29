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Пеллегріні: Відновлення Ярмоленка йде за планом

Сьогодні 13:10 401 0
Українець отримав травму восени 2018 року
Пеллегріні: Відновлення Ярмоленка йде за планом

Український легіонер Вет-Гема Андрій Ярмоленко поступово відновлюється після травми.

Детальніше про це розповів головний тренер молотобійців Мануель Пеллегріні.

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"Футболісти з важкими травмами продовжують відновлення за планом. Я маю на увазі Джека Вілшера і Андрія Ярмоленка. Ніяких новин про їх повернення на поле у мене немає", - сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, український вінгер відновлюється після травми ахілла. В жовтні йому зробили операцію.

Джерело - Вест Гем.

#АПЛ, #Англійська Прем'єр-ліга, #Вест Гем, #Ярмоленко
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