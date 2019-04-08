У будинку футболу відбулося жеребкування півфінальних матчів Кубка України.
Володарі Золотого м'яча Ігор Бєланов та Олег Блохін визначили півфінальні пари.
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До цієї стадії дійшли донецький Шахтар, який здолав київське Динамо, луганська Зоря, яка переграла ФК Львів, Дніпро-1 та Інгулець, які переграли полтавську Ворсклу та львівські Карпати відповідно.
Тож півфінальні пари виглядають наступним чином.
Кубок України
1/2 фіналу
Інгулець - Зоря
Дныпро-1 - Шахтар
Нагадаємо, матч Шахтар — Динамо став найгрубішим в історії Кубка України.
Джерело - Чемпіон.