Динамівець напрацював на швидке вилучення

У поєдинку чвертьфіналу Кубка України з Шахтарем Денис Гармаш заробив вилучення за дві жовті картки, отримані за хвилину.

Для Гармаша, який став автором гола в ворота гірників, це видалення стало п'ятим у складі Динамо у всіх турнірах і другим в матчах з Шахтарем.

Цікаво, що пам'ятне вилучення імені Вакса Гармаш заробив рівно сім років тому - 7 квітня 2012 року в Донецьку. Після того вилучення Гармаш не отримував червоні картки майже шість років — до матчу з Лаціо в Лізі Європи.

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Також в пасиві Дениса є вилучення в Лізі чемпіонів (в матчі з Аяксом 2010 року). У чемпіонаті України Гармаш також вилучався в матчі з київським Арсеналом у сезоні 2011/12.

Нагадаємо, Шахтар пробився у півфінал Кубка України.

Джерело - Чемпіон.