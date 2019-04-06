Півзахисник Шальке Євген Коноплянка пропустить матч 28-го туру чемпіонату Німеччини, в якому його команда прийме Айнтрахт.
Зустріч відбудеться 6 квітня в Гельзенкірхені. Початок о 16:30.
Український футболіст не потрапив до заявки на матч.
Unsere Start-1⃣1⃣ für #S04SGE! ⚒️🔵⚪️ #S04 pic.twitter.com/4Y28GtfiHU— FC Schalke 04 (@s04) April 6, 2019
Нагадаємо, Ярмоленко і Коноплянка потрапили в список топ-15 розчарувань за версією Marca.
Нещодавно повідомлялося, що відновлення Ярмоленка йде за планом.
Раніше Степаненко розповів про конфлікт з Андрієм.
Джерело - Чемпіон.