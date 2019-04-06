Півзахисник Шальке Євген Коноплянка пропустить матч 28-го туру чемпіонату Німеччини, в якому його команда прийме Айнтрахт.

Зустріч відбудеться 6 квітня в Гельзенкірхені. Початок о 16:30.

Український футболіст не потрапив до заявки на матч.

Нагадаємо, Ярмоленко і Коноплянка потрапили в список топ-15 розчарувань за версією Marca.

Нещодавно повідомлялося, що відновлення Ярмоленка йде за планом.

Раніше Степаненко розповів про конфлікт з Андрієм.

Джерело - Чемпіон.