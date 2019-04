У 33 турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті Олександра Зінченка протистоятиме Кардіффу.

Пеп Гвардіола визначився зі складом команди, до якого увійшов і Олександр Зінченко, який зіграє з перших хвилин.

Your City line-up for tonight…



XI | Ederson, Zinchenko, Stones, Laporte, Danilo, Fernandinho (C), Foden, De Bruyne, Sane, Mahrez, G Jesus.



SUBS | Muric, Walker, Kompany, Sterling, Gundogan, Bernardo, D Silva.@HaysWorldwide 🔵 #MCICAR #mancity pic.twitter.com/mUmY7evBAB