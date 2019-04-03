Команда українського спеціаліста зупинилася в чвертьфіналі

Ференцварош Сергія Реброва у чвертьфіналі національного Кубка не зміг впоратися з МОЛ Віді.

На виїзді МОЛ виграв з рахунком 2:1, а в рідних стінах сьогодні підтвердив не випадковість успіху - 2:0. Обидва м'ячі команда Реброва пропустила в другому таймі, на 58 і 82-й хвилинах.

Зауважимо, що вже з 8-ї хвилини, через вилучення Дібуса, столичній команді довелося грати в меншості. 1:4 - за сумою двох матчів, Ференцварош вибуває з Кубка Угорщини і зосередить сили на національному чемпіонаті.

Кубок Угорщини

1/4 фіналу

3 квітня

МОЛ Віді - Ференцварош 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Ніколов, 2:0 - 82 Міланов.

Нагадаємо, Баварія не без проблем пермогла в матчі Кубка Німеччини.

Тим часом Динамо здолало Зорю.

Джерело - Чемпіон.