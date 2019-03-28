Екс-зірка Реала похвалив українських гравців Ла-Ліги

У Зозулі та Луніна хороше майбутнє в Ла-Лізі.

Про це сказав колишній форвард Реала Фернандо Мор’єнтес.

"Якщо Реал Луніним зацікавився, значить, вони в ньому щось бачать. Йому потрібно вчитися і рости. Клуб від нього не відмовляється, а чекає, коли він набере необхідний рівень. Ми бачимо, що це талановитий гравець.

Чому українським гравцям складно грати в Європі? Тут все залежить від тренера. Для гравця важливо, щоб він виходив на поле, щоб його бачили глядачі, але тут все вирішує тренер.

Роман Зозуля грає в Альбасете і, можна сказати, головний в цій команді. Він найкращий в цьому клубі. Мені він дуже подобається", - сказав Мор'єнтес.