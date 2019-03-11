Авторитетне видання Marca відзначило українського голкіпера

Дії 20-річного голкіпера Леганеса Андрія Луніна в матчі з Атлетіко не залишилися непоміченими.

Лунін, який відбив пенальті в матчі з матрацниками і зробив кілька відмінних сейвів, потрапив у символічну збірну туру за версією видання Marca.

У символічну збірну потрапили:

Лунін (Леганес) - Хайме Коста (Вільярреал), Хіменес (Атлетіко), Піке (Барселона), Жорді Альба (Барселона) - Гранеро (Еспаньйол), Ферран (Валенсія), Інуї Такасі (Алавес), Рауль Гарсія (Атлетик) - Мата (Хетафе), Бен Єддер (Севілья).

Раніше, нагадаємо, Луніна назвали найкращим гравцем Леганеса в поєдинку з Атлетіко.

Джерело - sport.ua.