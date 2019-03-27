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Лукас Ернандес, який стане новачком Баварії влітку, подякував мадридському Атлетіко за 12 років співпраці.

Його слова наводить офіційний Twitter Баварії.

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"Сьогодні дуже важливий день у моїй кар'єрі. Баварія один із топових клубів світу. Я пишаюсь тим, що у мене буде можливість допомогти Баварії здобувати трофеї. Хотів би подякувати Атлетіко. Керівництву, клубу, вболівальникам, одноклубникам за прекрасні 12 років. Мадридський клуб назавжди залишиться частиною мене", – сказав Ернандес.

Нагадаємо, Баварія і Барселона поборються за нападника Айнтрахта.

Джерело - Чемпіон.

#Баварія, #Атлетіко, #Бундесліга, #Ла-Ліга
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