Німецький клуб зробив найдорожче придбання в історії.

Захисник Атлетіко Лукас Ернандес влітку приєднається до мюнхенської Баварії.

Про це німецький клуб повідомив у Twitter.

Чемпіон світу у складі збірної Франції стане гравцем Баварії 1 липня 2019 року. Контракт Ернандеса розрахований до літа 2024 року. Німецький заплатив Атлетіко за Лукаса 80 млн євро. Зазначимо, що це найдорожчий трансфер Баварії в історії клубу.

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🇫🇷 @LucasHernandez: „Das ist heute ein ganz wichtiger Tag in meiner Fußball-Karriere. Der #FCBayern München ist einer der besten Klubs in Europa und der Welt. Ich bin stolz, künftig um alle Titel für Bayern kämpfen zu können!" 💪 #packmas #MiaSanMia #ServusLucas pic.twitter.com/8NqkVlucBG — FC Bayern München (@FCBayern) 27 березня 2019 р.

Про перехід гравець розповів.

"Сьогодні дуже важливий день у моїй кар'єрі. Баварія один із топових клубів світу. Я пишаюсь тим, що у мене буде можливість допомогти Баварії здобувати трофеї. Хотів би подякувати Атлетіко. Керівництву, клубу, вболівальникам, одноклубникам за прекрасні 12 років. Мадридський клуб назавжди залишиться частиною мене", – сказав Ернандес.

Нагадаємо, Баварія і Барселона поборються за нападника Айнтрахта.

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Джерело - Чемпіон.