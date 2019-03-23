Баварія і Барселона поборються за нападника Айнтрахта

Нападник Айнтрахта Лука Йович майбутнім літом буде нарозхват для топ-клубів.

Про це повідомляє Marca.

Сербський форвард проводить відмінний сезон (15 м'ячів в 24 матчах Бундесліги і зацікавив грандів.

21-річний футболіст цікавий Баварії і ПСЖ, а Барселона вже почала переговори з футболістом. Сам футболіст хоче приєднатися до каталонців.

Контракт Йовича належить Бенфіці і влітку Айнтрахт викупить його за 6 мільйонів євро. Лісабонський клуб отримає 20% від перепродажу серба.

Трансфер оцінюється в 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Барселона хоче продати свого лідера за 100 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Реал збирається заплатити за 17-річного футболіста 70 млн євро.

Джерело - Marca.