Один з найкращих футболістів Європи кінця 80-х минулого сторіччя Олексій Михайличенко проти натуралізації Мораеса в такому вигляді як це відбулося.

Про це заявив сам спортдир Динамо у програмі Фізкультура.

"Я не вітав натуралізацію ще тоді, коли був тренером. Одна справа, колишній футболіст Металіста Едмар. Людина переїхала до України, одружилася та створила родину в Україні", - наголосив легендарний футболіст. "А коли в національну збірну, таке враження, що купують футболіста як у клуб - я не згоден з цим. Гра за національну збірну та за клуб - речі абсолютно різні", - зазначив Михайличенко.

Нагадаємо, напередодні збірна України, з Мораесом у складі, на останніх секундах вирвала перемогу в Люксембурга в кваліфікації до Євро-2020.

Раніше, відомий спортивний журналіст заявив, що натуралізація Мораеса - вирок футбольній системі в Україні. Хоча були й інші думки. Наприклад, ВІктор Вацко підтримав отримання Мараесом українського паспорта.

Джерело - Чемпіон.