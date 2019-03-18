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Вацко: Мораесу бажаю успіху в збірній України

Сьогодні 21:39 421 0
Вацко: Мораесу бажаю успіху в збірній України

Відомий коментатор Віктор Вацко не проти виступів форварда Шахтаря Жуніора Мораеса за збірну України з футболу.

Про це написав сам журналіс на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо іноземець, не порушуючи чинного законодавства України, отримує українське громадянство, він, згідно із цим же законодавством, стає громадянином України. Правда ж? Відтак, він отримує право виступу за національну збірну України. Словосполучення "право виступу" аж ніяк не дорівнює словосполученню "обов'язково гратиме". Іноземець просто стає ще однією опцією для вибору тренерського штабу. Не більше. Якщо він сильніший на своїй позиції, він грає. Якщо на цій позиції сильнішим є інший футболіст з українським паспортом, гратиме цей футболіст. Звичайне для спорту конкурентне середовище, до якого ті, хто прагнуть найвищих досягнень, звикають із дитинства.

Мораесу бажаю успіху у збірній України. Як і абсолютно кожному футболісту, яки захищає кольори головної команди НАШОЇ країни!", - написав Вацко.

Джерело - Чемпіон.

#Вацко, #Мораес, #Футбол1/2
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