Натуралізація гравців приведе український футбол до прірви.

Так вважає відомий журналіст Кирило Крижановський.

"Жуніор Мораес в збірній України — це вирок усій нашій футбольній системі. ФК Львів з його пляжниками в ТОП-6 УПЛ — це вирок усій нашій футбольній системі. Не беручи до уваги всі підводні течії, всі розклади та мотиви всіх сторін, змушений констатувати глобальну проблему — тотальну імпотенцію українських клубів в тому, що називається "вирощування сильних футболістів", - заявив журналіст.

Важливо: Мораес отримав виклик до збірної України

Кирило зазначив, що без змін у роботі дитячих тренерів, будівництва футбольних об'єктів, підвищення рівня конкуренції у дитячому футболі країна приречене.

"Коли у Шахтаря закінчаться бразильці, яким можна клепати громадянство, у наших клубів не з'являться якісні молоді гравці з повітря. І якщо жоден клуб не зумів виростити українського нападника, який може забити 20 голів за календарний рік, то потрібно або завезти в країну за великі гроші з десяток перспективних бразильців і тримати їх тут 5 років до отримання футбольного громадянства, або щось міняти в консерваторії", - заявив Крижанівський.