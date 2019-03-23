Мій профіль
Португалія - Україна: 5 головних висновків
Сьогодні 13:16 38
Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі
Сьогодні 10:56 428
Україна зіграла внічию з Португалією
Вчора 23:38 7793
Португалія — Україна 0:0. Як це було
Вчора 23:30 9174 3
Португалія - Україна 0:0. Огляд першого тайму
Вчора 22:45 1768
Португалія - Україна: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи
Вчора 20:00 5384
Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці
Вчора 18:41 1291
Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь: огляд матчів відбору до Євро-2020
Вчора 12:12 2743
Ястремська програла Барті на турнірі Miami Open
Вчора 10:00 601
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Вчора 09:19 14463
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:16 Футбол Португалія - Україна: 5 головних висновків 38
13:02 Блог Баззер-бітер Кузми з середини майданчика - момент дня в НБА 149
12:51 Футбол Павелко: Завдяки підтримці Порошенка збірна України вдало виступила в Лізі націй 201
12:25 Бокс Команда Усика має намір перенести бій українця 368
12:07 Футбол Павелко прокоментував виклик Мораеса у збірну 330
12:00 Блог Воробей розказав дітям, звідки взялися криві ноги - Футбік 211
11:51 Футбол Реал збирається заплатити за 17-річного футболіста 70 млн євро 595
11:35 Теніс Світоліна зазнала поразки у матчі з китаянкою в Маямі 382
11:16 Футбол Порошенко: Ви достойно захищали честь країни 1443
10:56 Теніс Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі 428
10:53 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція гонки переслідування в Гольменколлені 329
10:53 Футбол Степаненко: Ми дуже розлютили Роналду 1412
10:04 Футбол Матвієнко: Здивований підтримкою українських уболівальників на стадіоні 876
09:25 Футбол Уткін Черчесову: Україна у футбол грає, а ми - ні 906
09:17 Футбол Зінченко: Бернарду Сілва сказав, що вони всі засмучені 8392
08:50 Футбол Шевченко: Я задоволений результатом і грою 1425
08:35 Футбол Португалія - Україна 0:0. Огляд матчу 1012
07:00 Футбол Трансляція Іспанія - Норвегія: онлайн 23.03.2019 334
02:18 Теніс Цуренко знялася з турніру в Маямі 994
01:15 Баскетбол Торонто - Оклахома: онлайн-трансляція матчу НБА 907
01:00 Баскетбол Клівленд - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 924
00:35 Теніс Цуренко - Дой: онлайн-трансляція матчу в Маямі 2353
00:02 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 51373
22 Березня 2019
23:56 Футбол Англія розгромила Чехію, Франція впоралася з Молдовою. Результати матчів відбору до Євро-2020 1629
23:38 Футбол Україна зіграла внічию з Португалією 7793

Португалія - Україна: 5 головних висновків

Сьогодні 13:16 38 0
Українці здобули важливе очко у виїзній грі з фаворитом групи
Португалія - Україна: 5 головних висновків

Напередодні, збірна України з нічиєї стартувала у відбірковому турнірі Євро-2020. У грі проти фаворита групи підопічні Шевченка виглядали дуже гідно, і як наслідок нічия 0:0.

1. Впевнена гра

Підопічні Шевченка дуже солідно та спокійно провели гру з чинним чемпіоном європи.

2. Тренерські рішення

Тепер вже остаточно зрозуміло, в який футбол буде грати збірна Шевченка. Матчі Ліги націй українці грали з сильними командами, проте жодна з них не є рівнем португальцям. Звітна гра довела, що вибір коуча національної команди складу та розташування гравців виявилися абсолютно правильними. Руслан Маліновський та Олександр Зінченко продемонстрували, що можуть вести гру команди, з командами топ-рівня. А Віталій Миколенко з кожним матчем закохує в себе все більше й більше вболівальників. 

Шевченку вдалося нейтралізувати Кріштіану Роналду за рахунок командний дій.

  Також: Португалія — Україна 0:0. Як це було

3. Воротарська позиція

Останнім часом гра Андрія П'ятова викликала чимало критики і небезпідставно. Андрій Шевченко продовжив довіряти кіперу Шахтаря й не прогадав. 12-й номер збірної України провів фантастичний поєдинок, ставши головним героєм зустрічі. А сейв П'ятова на 57-й хвилині можна вносити до футбольних підручників.

4. Збірна України грала на перемогу

Незважаючи на те, що українці грали проти фаворита групи, команда не приїхала сушити гру, а намагалася грати на перемогу. І використай Мораес стовідсотковий момент наприкінці зустрічі - збірна України могла б розраховувати на три очки.

5. Слабка гра вінгерів команди Євгена Коноплянки та Марлоса

І якщо в діях гравця Шальке відчувалася погана фізична форма то дії хавбека Шахтаря були взагалі інертними. Виходячи з цього, цікаво було б подивитися на вибір складу Шевченком  при наявності Ярмоленка.

Джерело - Чемпіон.

#збірна України, #збірна Португалії, #Євро-2020
Коментарі ()