Португалія - Україна: 5 головних висновків

Українці здобули важливе очко у виїзній грі з фаворитом групи

Напередодні, збірна України з нічиєї стартувала у відбірковому турнірі Євро-2020. У грі проти фаворита групи підопічні Шевченка виглядали дуже гідно, і як наслідок нічия 0:0.

1. Впевнена гра

Підопічні Шевченка дуже солідно та спокійно провели гру з чинним чемпіоном європи.

2. Тренерські рішення

Тепер вже остаточно зрозуміло, в який футбол буде грати збірна Шевченка. Матчі Ліги націй українці грали з сильними командами, проте жодна з них не є рівнем португальцям. Звітна гра довела, що вибір коуча національної команди складу та розташування гравців виявилися абсолютно правильними. Руслан Маліновський та Олександр Зінченко продемонстрували, що можуть вести гру команди, з командами топ-рівня. А Віталій Миколенко з кожним матчем закохує в себе все більше й більше вболівальників.

Шевченку вдалося нейтралізувати Кріштіану Роналду за рахунок командний дій.

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3. Воротарська позиція

Останнім часом гра Андрія П'ятова викликала чимало критики і небезпідставно. Андрій Шевченко продовжив довіряти кіперу Шахтаря й не прогадав. 12-й номер збірної України провів фантастичний поєдинок, ставши головним героєм зустрічі. А сейв П'ятова на 57-й хвилині можна вносити до футбольних підручників.

4. Збірна України грала на перемогу

Незважаючи на те, що українці грали проти фаворита групи, команда не приїхала сушити гру, а намагалася грати на перемогу. І використай Мораес стовідсотковий момент наприкінці зустрічі - збірна України могла б розраховувати на три очки.

5. Слабка гра вінгерів команди Євгена Коноплянки та Марлоса

І якщо в діях гравця Шальке відчувалася погана фізична форма то дії хавбека Шахтаря були взагалі інертними. Виходячи з цього, цікаво було б подивитися на вибір складу Шевченком при наявності Ярмоленка.

Джерело - Чемпіон.