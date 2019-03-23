Португалія - Україна: 5 головних висновків

Напередодні, збірна України з нічиєї стартувала у відбірковому турнірі Євро-2020. У грі проти фаворита групи підопічні Шевченка виглядали дуже гідно, і як наслідок нічия 0:0.
1. Впевнена гра
Підопічні Шевченка дуже солідно та спокійно провели гру з чинним чемпіоном європи.
2. Тренерські рішення
Тепер вже остаточно зрозуміло, в який футбол буде грати збірна Шевченка. Матчі Ліги націй українці грали з сильними командами, проте жодна з них не є рівнем португальцям. Звітна гра довела, що вибір коуча національної команди складу та розташування гравців виявилися абсолютно правильними. Руслан Маліновський та Олександр Зінченко продемонстрували, що можуть вести гру команди, з командами топ-рівня. А Віталій Миколенко з кожним матчем закохує в себе все більше й більше вболівальників.
Шевченку вдалося нейтралізувати Кріштіану Роналду за рахунок командний дій.
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3. Воротарська позиція
Останнім часом гра Андрія П'ятова викликала чимало критики і небезпідставно. Андрій Шевченко продовжив довіряти кіперу Шахтаря й не прогадав. 12-й номер збірної України провів фантастичний поєдинок, ставши головним героєм зустрічі. А сейв П'ятова на 57-й хвилині можна вносити до футбольних підручників.
4. Збірна України грала на перемогу
Незважаючи на те, що українці грали проти фаворита групи, команда не приїхала сушити гру, а намагалася грати на перемогу. І використай Мораес стовідсотковий момент наприкінці зустрічі - збірна України могла б розраховувати на три очки.
5. Слабка гра вінгерів команди Євгена Коноплянки та Марлоса
І якщо в діях гравця Шальке відчувалася погана фізична форма то дії хавбека Шахтаря були взагалі інертними. Виходячи з цього, цікаво було б подивитися на вибір складу Шевченком при наявності Ярмоленка.
Джерело - Чемпіон.