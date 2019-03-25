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Коноплянка поскаржився на газон перед матчем проти Люксембурга

Сьогодні 21:09 387 0
Коноплянка поскаржився на газон перед матчем проти Люксембурга

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка перед виїзним матчем відбору ЄВРО-2012 з Люксембургом залишився не дуже задоволений газоном стадіону Жозі Бартель.

Про це сказав сам гравець.

"Газон на стадіоні своєрідний, незвичний дуже. Дуже слизький, м'яч дробить. Всі такі деталі незручні. Ми сьогодні звикали, сподіваємося, в грі не буде нічого незвичайного", - сказав Коноплянка.

Нагадаємо, Мораес вийде в стартовому складі збірної України на матч проти Люксембургу.

Також, Україна та Люксембург визначилися з формою

 

Джерело - Чемпіон.

#Коноплянка, #Євро-2020, #Люксембург, #Україна
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