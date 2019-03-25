Мораес вийде в стартовому складі збірної України на матч проти Люксембургу

Сьогодні, 25 березня, збірна України проведе матч 2-го туру відбіркового турніру до Євро-2020 проти збірної Люксембургу.
Наставники команд визначились зі стартовими складом.
Варто зазначити що за збірну України в основі вийде нещодавно натуралізований форвард Шахтаря Мораес.
Актуально: Трансляція Люксембург - Україна: онлайн 25.03.2019
Люксембург: Моріс, Янс (к), Шано, Мальже, Карлсон, Родрігес, Баррейро Мартінс, Крістофер Мартінс, Олівер Тіль, Венсан Тіль, Тюрпель
Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Бурда, Бутко, Маліновський, Безус, Коноплянка, Циганков, Зінченко, Мораес.
Джерело - Чемпіон.