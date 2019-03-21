Ротань дебютує у ролі головного тренера молодіжної збірної

Екс-зірка Дніпра проведе перший офіційний матч у новій ролі

Молодіжна збірна України проведе перший матч під керівництвом Руслана Ротаня.

У Туреччині команда зіграє проти Естонії. Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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Також підопічні Ротаня проведуть ще три спаринги проти Македонії, Казахстану та Латвії.

Цей збір є одним з етапів підготовки команди до офіційних змагань. У відбірному турнірі Євро-2021 (U-21) синьо-жовті стартують 6 вересня матчем із Фінляндією.

Нагадаємо, головна команда країни прибула до Лісабону. На матчі з Португалією очікується аншлаг.

Джерело - ФФУ.