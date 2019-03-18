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Шахтар проведе спаринг з Олімпіком

Сьогодні 11:00 438 0
Під час паузи в чемпіонаті відбудеться донецьке дербі
Шахтар проведе спаринг з Олімпіком

Донецький Олімпік отримав три дні вихідних після яких розпочне підготовку до другої частини сезону.

Про це заявив тренер олімпійців В'ячеслав Шевчук.

"Перш за все, хлопцям потрібно перезарядитися. Через вибори наступного туру відкладений, і у нас буде два з половиною тижні паузи. Тому футболісти зараз отримали три дні вихідних. Вони повинні розслабитися, у нас були складні матчі. У період паузи плануємо спаринг з Шахтарем, а так будемо готуватися в штатному режимі", - заявив Шевчук.

Нагадаємо, гол і асист Циганкова допомогли Динамо переграти Олімпік.

Тим часом Мораес отримає українське громадянство.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

#Динамо, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #Оліміпк, #Шахтар
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