Шахтар проведе спаринг з Олімпіком

Донецький Олімпік отримав три дні вихідних після яких розпочне підготовку до другої частини сезону.

Про це заявив тренер олімпійців В'ячеслав Шевчук.

"Перш за все, хлопцям потрібно перезарядитися. Через вибори наступного туру відкладений, і у нас буде два з половиною тижні паузи. Тому футболісти зараз отримали три дні вихідних. Вони повинні розслабитися, у нас були складні матчі. У період паузи плануємо спаринг з Шахтарем, а так будемо готуватися в штатному режимі", - заявив Шевчук.