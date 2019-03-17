Гол і асист Циганкова допомогли Динамо переграти Олімпік

Віктор віддав гольовий пас та забив сам

Динамо у 22-му турі Прем'єр-ліги у виїзному матчі переграло Олімпік.

На 13-й хвилині Циганков відкрив рахунок. Однак вже через 14 хвилин Олексій Гай зрівняв рахунок.

Остаточний результат у матчі встановив Русин. Як результат, перемога Динамо 2:0.

Чемпіонат України, УПЛ

22 тур

17 березня

Олімпік - Динамо 1:2

Голи: 0:1 - 13 Циганков, 1:1 - 27 Гай, 1:2 - Русин

Олімпік - Халімі, Цимбалюк, Снурніцин, Гришко, Політило, Ксьонз, Кольцов (Кравчук, 63), Гай, Пасич (Шиндер, 81), Діеє, Балашов (Дегтярьов, 62).

Динамо - Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Сідклей, Гармаш (Шапаренко, 67), Буяльський, Циганков, Шепєлєв, Миколенко, Русин (Вербич, 86).

Попередження: Русин (28), Бурда (44), Кадар (58), Діеє (59).

Нагадаємо, Олександрія розгромила Чорноморець у матчі 22-го туру УПЛ.

Раніше Карпати розписали нічию з Маріуполем.

Джерело - Чемпіон.