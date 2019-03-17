Гол і асист Циганкова допомогли Динамо переграти Олімпік

Динамо у 22-му турі Прем'єр-ліги у виїзному матчі переграло Олімпік.
На 13-й хвилині Циганков відкрив рахунок. Однак вже через 14 хвилин Олексій Гай зрівняв рахунок.
Остаточний результат у матчі встановив Русин. Як результат, перемога Динамо 2:0.
Чемпіонат України, УПЛ
22 тур
17 березня
Олімпік - Динамо 1:2
Голи: 0:1 - 13 Циганков, 1:1 - 27 Гай, 1:2 - Русин
Олімпік - Халімі, Цимбалюк, Снурніцин, Гришко, Політило, Ксьонз, Кольцов (Кравчук, 63), Гай, Пасич (Шиндер, 81), Діеє, Балашов (Дегтярьов, 62).
Динамо - Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Сідклей, Гармаш (Шапаренко, 67), Буяльський, Циганков, Шепєлєв, Миколенко, Русин (Вербич, 86).
Попередження: Русин (28), Бурда (44), Кадар (58), Діеє (59).
Нагадаємо, Олександрія розгромила Чорноморець у матчі 22-го туру УПЛ.
Раніше Карпати розписали нічию з Маріуполем.
Джерело - Чемпіон.