Мораес днями отримає українське громадянство

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес найближчим часом отримає український паспорт.

Про це повідомив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

Мораес раніше заявляв, що готовий зіграти за збірну України. В Україні бразильський форвард виступає з 2012 року.

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В УПЛ він забив 92 м'ячі та віддав 26 результативних передач.Поки він найкращий бомбардир УПЛ.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переграв Зорю.

А Коваленко провів ювілейний матч за Шахтар.

Джерело - Великий футбол.