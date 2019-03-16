Зеніт, Інтер і Айнтрахт потрапили під дисциплінарні стягнення УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) завів дисциплінарні справи стосовно трьох клубів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Вболівальники Зеніта в грі з Вільярреалом в Іспанії звинувачуються в актах вандалізму, які вони здійснювали впродовж гри у відповідь. Розгляд справи заплановано на 16 травня.

Трохи раніше УЄФА розгляне дисциплінарні справи проти Інтера та Айнтрахта, які грали між собою. Вони звинувачуються в блокуванні проходів між секторами, а також використанні фаєрів фанатами міланців.

Німецькі вболівальники теж були помічені у використанні піротехніки та кидання сторонніх предметів на поле. Справа буде розглянута 28 березня.

Нагадаємо, Топ-клуби Європи бойкотують новий формат клубного чемпіонату світу.

Також повідомлялося, що Тоттенгем планує влітку придбати до п'яти новачків.

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.