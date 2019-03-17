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Ференнцварош Реброва здобув чергову перемогу над Халадашем

Сьогодні 15:13 447 0
У Харатіна відібрали асист
Ференнцварош Реброва здобув чергову перемогу над Халадашем

Угорський Ференцварош під керівництвом українського тренера Сергія Реброва в матчі 25 туру місцевого чемпіонату на своєму полі переміг Халадаш, за який виступають українці Олег Голодюк та Юрій Габовда.

Український легіонер господарів Ігор Харатін міг відзначитися гольовою передачею, яку він віддав на Давида Ландзафаме, проте судді в цьому моменті вказали на офсайд.

Варто зазначити, що матч не обійшовся без вилучень. 42-річний кіпер Халадаша Габор Кіра отримав червону за те, що занадто експресивно сперечався з суддями після переможного гола Ференцвароша.

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Чемпіонат Угорщини

25 тур

16 березня

Ференцварош — Халадаш 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Ловренчич, 2:0 - 78 Сігер.

Нагадаємо, Йожеф Сабо заявив, що Ребров-Шевченко - унікальний тандем.

Нещодавно Петряк допоміг Ференцварошу обіграти МТК.

Джерело - Чемпіон.

#Ференцварош, #Харатін, #Ребров, #Халадаш, #Голодюк, #Габовда
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