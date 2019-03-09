Український легіонер продовжує дивувати в чемпіонаті Угорщини

У 24-му турі чемпіонату Угорщини Ференцварош Сергія Реброва впевнено розправився з середняком чемпіонату МТК.

У складі Фраді в черговий раз виділявся український півзахисник Іван Петряк, який відзначився асистами на Роланда Варгу і Давида Ланцафаме. Ще один гол Ланцафаме забив після пасу Ловренчіча. МТК після цього відповів лише одним голом Даніеля Гери.

Асист Петряка на Варгу

Асист Петряка на Ланцафаме

Джерело - Чемпіон.