У 24-му турі чемпіонату Угорщини Ференцварош Сергія Реброва впевнено розправився з середняком чемпіонату МТК.
У складі Фраді в черговий раз виділявся український півзахисник Іван Петряк, який відзначився асистами на Роланда Варгу і Давида Ланцафаме. Ще один гол Ланцафаме забив після пасу Ловренчіча. МТК після цього відповів лише одним голом Даніеля Гери.
Асист Петряка на Варгу
Асист Петряка на Ланцафаме
Раніше повідомлялося, що Петряк задоволений тренером. Також, Ференцварош пробився у чвертьфінал.
Джерело - Чемпіон.