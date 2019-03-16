Сьогодні, 16 березня, відбулися матчі у рамках 26 туру Будесліги.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
26 тур
16 березня
Штутгарт – Гоффенгайм 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 42 Крамарич, 1:1 – 66 Цубер
Аугсбург – Ганновер 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 8 Вайдандт, 1:1 – 65 Кордова, 2:1 – 78 Шмід, 3:1 – 86 Хан
Вольфсбург – Фортуна 5:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 30 Айхан, 1:1 - 34 Мехмеді, 2:1 - 54 Вегорст, 3:1 - 57 Кнох, 4:1 - 59 Вегорст, 4:2 - 65 Раман, 5:2 - 88 Вегорст
Гол: 0:1 - 14 Вернер
Герта – Боруссія Д 2:3 (2:1)
Голы: 1:0 – 4 Калу, 1:1 – 14 Ділейні, 2:1 – 35, Калу(П), 2:2 – 47 Загаду, 2:3 – 90 Ройс
Нагадаємо, стало відомо, хто став новим тренером Коноплянки.
Раніше повідомлялося, що Зінченко і Коноплянка — перші українці, які зіграли один проти одного в плей-оф ЛЧ.
Джерело - Чемпіон.