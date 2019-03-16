Гельзенкірхенський Шальке вдома поступився РБ Лейпцигу в рамках 26-го туру німецької Бундесліги.
Єдиний гол у матчі забив Тімо Вернер на 14-й хвилині.
Українець Євген Коноплянка не потрапив до стартового складу. З лави для запасних вінгер також не вийшов.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
26 тур
16 березня
Шальке - РБ Лейпциг 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 14 Вернер.
Нагадаємо, стало відомо, хто став новим тренером Коноплянки.
Раніше повідомлялося, що Зінченко і Коноплянка — перші українці, які зіграли один проти одного в плей-оф ЛЧ.
Джерело - Чемпіон.