Вперше в складах двох команд в плей-оф Ліги чемпіонів на поле вийшли українські футболісти.
Про це повідомляє Команда №1.
Це сталося у матчі 1/8 фіналу, де захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зіграв проти півзахисника Шальке Євгена Коноплянки.
Коноплянка став шостим українцем, який зіграв в плей-оф Ліги чемпіонів за іноземний клуб.
Нагадаємо, Зінченко — лідер Манчестер Сіті за системою гол+пас серед захисників.
Тим часом, розгром Шальке Зінченко відсвяткував у футболці Коноплянки.
Джерело - Команда №1.