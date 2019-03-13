Українці переписали історію

Вперше в складах двох команд в плей-оф Ліги чемпіонів на поле вийшли українські футболісти.

Про це повідомляє Команда №1.

Це сталося у матчі 1/8 фіналу, де захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зіграв проти півзахисника Шальке Євгена Коноплянки.

Коноплянка став шостим українцем, який зіграв в плей-оф Ліги чемпіонів за іноземний клуб.

Нагадаємо, Зінченко — лідер Манчестер Сіті за системою гол+пас серед захисників.

Тим часом, розгром Шальке Зінченко відсвяткував у футболці Коноплянки.

Джерело - Команда №1.