Стало відомо, хто став новим тренером Коноплянки

Нідерландський фахівець Хуб Стевенс буде головним тренером Шальке до кінця нинішнього сезону.
Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.
Відзначимо, що колишній головний тренер гельзенкірхенців Доменіко Тедеско був відправлений у відставку після розгромної поразки від Манчестер Сіті (0:7) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо також, що за Шальке виступає українець Євген Коноплянка, який в нинішньому сезоні провів 18 матчів, зробив 2 асисти і забив 1 м'яч.
Раніше повідомлялося, що Зінченко і Коноплянка — перші українці, які зіграли один проти одного в плей-оф ЛЧ.
Також повідомлялося, що розгром Шальке Зінченко відсвяткував у футболці Коноплянки.
Джерело - Офіційний сайт Шальке.