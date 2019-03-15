Стало відомо, хто став новим тренером Коноплянки

Тедеско звільнили після розгрому від Манчестер Сіті

Нідерландський фахівець Хуб Стевенс буде головним тренером Шальке до кінця нинішнього сезону.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

Відзначимо, що колишній головний тренер гельзенкірхенців Доменіко Тедеско був відправлений у відставку після розгромної поразки від Манчестер Сіті (0:7) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо також, що за Шальке виступає українець Євген Коноплянка, який в нинішньому сезоні провів 18 матчів, зробив 2 асисти і забив 1 м'яч.

Раніше повідомлялося, що Зінченко і Коноплянка — перші українці, які зіграли один проти одного в плей-оф ЛЧ.

Також повідомлялося, що розгром Шальке Зінченко відсвяткував у футболці Коноплянки.

Джерело - Офіційний сайт Шальке.